Обстрел Запорожья: Малашко показал последствия атаки РФ

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Юрий Малашко

В четверг, 10 августа, российские оккупанты жестоко обстреляли Запорожье. Власти города показали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Стало известно, что в результате вражеской атаки есть погибший. В целом количество пострадавших возросло до пяти человек.

"На месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нам наносить государство-агрессор. Самое главное — жизнь наших людей", — сказал Малашко.

При этом он уточнил, что, когда медики закончат с оказанием помощи пострадавшим, будет обнародована более точная информация.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Юрий Малашко

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Юрий Малашко

Напомним, в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2". В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.