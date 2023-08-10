Обстрел Запорожья: Малашко показал последствия атаки РФ
В четверг, 10 августа, российские оккупанты жестоко обстреляли Запорожье. Власти города показали последствия вражеской атаки.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Обстрел Запорожья
Стало известно, что в результате вражеской атаки есть погибший. В целом количество пострадавших возросло до пяти человек.
"На месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нам наносить государство-агрессор. Самое главное — жизнь наших людей", — сказал Малашко.
При этом он уточнил, что, когда медики закончат с оказанием помощи пострадавшим, будет обнародована более точная информация.
Напомним, в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2". В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.
Добавим, что в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.