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Обстріл житлового будинку у Слов'янську: в ОВА розповіли про кількість жертв

14 квітня 2023 18:20
оновлено: 18:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл житлового будинку у Слов'янську: в ОВА розповіли про кількість жертв
Наслідки російських обстрілів житлового будинку у Слов'янську. Фото: голова Донецької ОВА/ Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 14 квітня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є поранені та загиблі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Оновлено 18:11. Також удар росіян прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

Відомо про одного загиблого та шістьох постраждали.

"Станом на 17:30 відомо, що одна людина загинула, щонайменше п'ятеро дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську", — розповів Кириленко.

Зазначається, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Наразі триває рятувальна операція.

  • Наслідки обстірлу Слов'янська 14 квітня. Фото: голова Донецька ОВА Павло Кириленко/Facebook
  • Наслідки обстрілу Слов'янська 14 квітня. Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко\ Facebook
  • Наслідки обстрілу Слов'янська 14 квітня. Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко\ Facebook
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Голова ОВА також додав, що одночасно зі Слов'янськом окупанти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 14 квітня окупанти завдали декілька ударів по багатоповерхівці у Слов'янську. Місцеві чули щонайменше 11 вибухів.

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