Обстріл житлового будинку у Слов'янську: в ОВА розповіли про кількість жертв
У п'ятницю, 14 квітня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є поранені та загиблі.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Які наслідки після обстрілу багатоповерхівки у Слов'янську
Оновлено 18:11. Також удар росіян прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.
Відомо про одного загиблого та шістьох постраждали.
"Станом на 17:30 відомо, що одна людина загинула, щонайменше п'ятеро дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську", — розповів Кириленко.
Зазначається, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.
Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Наразі триває рятувальна операція.
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Наслідки обстірлу Слов'янська 14 квітня. Фото: голова Донецька ОВА Павло Кириленко/Facebook
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Наслідки обстрілу Слов'янська 14 квітня. Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко\ Facebook
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Наслідки обстрілу Слов'янська 14 квітня. Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко\ Facebook
Голова ОВА також додав, що одночасно зі Слов'янськом окупанти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.
Нагадаємо, 14 квітня окупанти завдали декілька ударів по багатоповерхівці у Слов'янську. Місцеві чули щонайменше 11 вибухів.