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Обстрел жилого дома в Славянске: в ОВА рассказали о количестве жертв

14 апреля 2023 18:20
оновлено: 18:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел жилого дома в Славянске: в ОВА рассказали о количестве жертв
Последствия обстрелов жилого дома в Славянске. Фото: глава Донецкой ОВА/ Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 14 апреля, город Славянск Донецкой области попал под мощный российский обстрел. Из-за этого разрушены несколько этажей одной из многоэтажек, есть ранение и погибшие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Обновлено 18:11. Также удар россиян прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

Известно об одном погибшем и шести пострадавших.

"По состоянию на 17:30 известно, что один человек погиб, по меньшей мере, пять получили ранения при ударе российских оккупационных войск по Славянску", — рассказал Кириленко.

Отмечается, что россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу.

Под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. В настоящее время идет спасательная операция.

  • Последствия обжорства Славянска 14 апреля. Фото: глава Донецка ОВА Павел Кириленко/Facebook
  • Последствия обстрела Славянска 14 апреля. Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко\ Facebook
  • Последствия обстрела Славянска 14 апреля. Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко\ Facebook
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Глава ОВА также добавил, что одновременно со Славянском оккупанты ударили по Краматорску и Константиновке. По предварительной информации, там обошлось без жертв.

Напомним, 14 апреля оккупанты нанесли несколько ударов по многоэтажке в Славянске. Местные слышали не менее 11 взрывов.

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