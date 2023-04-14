Обстрел жилого дома в Славянске: в ОВА рассказали о количестве жертв
В пятницу, 14 апреля, город Славянск Донецкой области попал под мощный российский обстрел. Из-за этого разрушены несколько этажей одной из многоэтажек, есть ранение и погибшие.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Какие последствия после обстрела многоэтажки в Славянске
Обновлено 18:11. Также удар россиян прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.
Известно об одном погибшем и шести пострадавших.
"По состоянию на 17:30 известно, что один человек погиб, по меньшей мере, пять получили ранения при ударе российских оккупационных войск по Славянску", — рассказал Кириленко.
Отмечается, что россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу.
Под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. В настоящее время идет спасательная операция.
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Последствия обжорства Славянска 14 апреля. Фото: глава Донецка ОВА Павел Кириленко/Facebook
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Последствия обстрела Славянска 14 апреля. Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко\ Facebook
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Последствия обстрела Славянска 14 апреля. Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко\ Facebook
Глава ОВА также добавил, что одновременно со Славянском оккупанты ударили по Краматорску и Константиновке. По предварительной информации, там обошлось без жертв.
Напомним, 14 апреля оккупанты нанесли несколько ударов по многоэтажке в Славянске. Местные слышали не менее 11 взрывов.