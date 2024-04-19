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Обстріли Дніпра — в ОВА розповіли про дев'ятьох постраждалих

19 квітня 2024 07:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Дніпра — в ОВА розповіли про дев'ятьох постраждалих
Наслідки обстрілів Дніпра. Архівне фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти вранці 19 квітня завдали ударів по центру Дніпра. Внаслідок цього постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram. 

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Філатов розповів, що загарбники вдарили по самому центру міста по цивільному населенню. Наразі вже відомо про дев'ятьох постраждалих. 

"На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно", — наголосив міський голова Дніпра. 

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Скриншот допису Філатова

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. В основному російські цілі били по півдню.

Однак вже під ранок в Дніпрі було чути вибухи. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.

Незадовго стало відомо, що внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.

росіяни
Дніпро
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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