Обстрелы Днепра — в ОВА рассказали о девяти пострадавших

Последствия обстрела Днепра. Архивное фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 19 апреля нанесли удары по центру Днепра. В результате пострадали девять человек.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

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Обстрел Днепра 19 апреля

Филатов рассказал, что захватчики ударили по самому центру города по гражданскому населению. Уже известно о девяти пострадавших.

"К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно", — подчеркнул городской голова Днепра.

Скриншот сообщения Филатова

Напомним, в ночь на 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. В основном российские цели били по югу.

Однако уже под утро в Днепре были слышны взрывы. Глава ОВА Сергей Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.

Незадолго стало известно, что в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.