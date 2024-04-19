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Обстрелы Днепра — в ОВА рассказали о девяти пострадавших

19 апреля 2024 07:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Днепра — в ОВА рассказали о девяти пострадавших
Последствия обстрела Днепра. Архивное фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты утром 19 апреля нанесли удары по центру Днепра. В результате пострадали девять человек.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

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Филатов рассказал, что захватчики ударили по самому центру города по гражданскому населению. Уже известно о девяти пострадавших.

"К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно", — подчеркнул городской голова Днепра.

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Скриншот сообщения Филатова

Напомним, в ночь на 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. В основном российские цели били по югу.

Однако уже под утро в Днепре были слышны взрывы. Глава ОВА Сергей Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.

Незадолго стало известно, что в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

россияне
Днепр
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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