Обстріли Дніпропетровщини: подробиці та фото наслідків

Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Вночі та вранці, 11 вересня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Повідомляється, що Силами ППО у небі над Дніпропетровською областю збили 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

Окрім цього, російські вороги атакували регіон ракетами. Внаслідок обстрілу Кривого Рогу виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Також пошкодження є й в Гречаноподівській громаді. Там понівечено 4 будинки та декілька господарчих споруд.

Від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Там пошкоджене приватне підприємство, два будинки та газогін.

Решта інформації щодо наслідків атаки уточнюється.

Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Ситуація в Кривому Розі

За словами очільника військової адміністрації Олександра Вілкула, росіяни обстріляли Кривий Ріг з ракет та дронів. На щастя, минулося без втрат.

Уся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Ситуація в Кривому Розі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.