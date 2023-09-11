Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріли Дніпропетровщини: подробиці та фото наслідків arrow

Обстріли Дніпропетровщини: подробиці та фото наслідків

11 вересня 2023 10:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Обстріли Дніпропетровщини: подробиці та фото наслідків
Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вночі та вранці, 11 вересня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. На щастя, минулося без жертв. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Повідомляється, що Силами ППО у небі над Дніпропетровською областю збили 11 безпілотників типу "Shahed-131/136". 

Окрім цього, російські вороги атакували регіон ракетами. Внаслідок обстрілу Кривого Рогу виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Також пошкодження є й в Гречаноподівській громаді. Там понівечено 4 будинки та декілька господарчих споруд. 

Від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Там пошкоджене приватне підприємство, два будинки та газогін.

Решта інформації щодо наслідків атаки уточнюється. 

Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Ситуація в Кривому Розі

За словами очільника військової адміністрації Олександра Вілкула, росіяни обстріляли Кривий Ріг з ракет та дронів. На щастя, минулося без втрат. 

Уся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Обстріл Кривого Рогу
Ситуація в Кривому Розі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. 

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз