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Обстрелы Днепропетровщины: подробности и фото последствий

11 сентября 2023 10:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обстрелы Днепропетровщины: подробности и фото последствий
Последствия русских обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ночью и утром 11 сентября российские террористы обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами, ракетами и артиллерией. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Последствия обстрела Днепропетровщины

Сообщается, что силами ПВО в небе над Днепропетровской областью сбили 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".

Кроме того, российские враги атаковали регион ракетами. В результате обстрела Кривого Рога возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждения есть и в Гречаноподовской общине. Там изуродовано 4 дома и несколько хозяйственных построек.

От обстрелов страдали Никополь, Марганецкая и Мировская общины. Там повреждено частное предприятие, два дома и газопровод.

Остальная информация о последствиях атаки уточняется.

Обстрел Днепропетровской области
Последствия русских обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Обстрел Днепропетровской области
Последствия русских обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Ситуация в Кривом Роге

По словам главы военной администрации Александра Вилкула, россияне обстреляли Кривой Рог из ракет и дронов. К счастью, обошлось без потерь.

Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Обстрел Кривого Рога
Ситуация в Кривом Роге. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Добавим, что во время утренней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы.

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