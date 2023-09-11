Вибухи у Кривому Розі вранці 11 вересня: що відомо

Вибух в небі. Фото ілюстративне: google

Вранці, 11 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Це сталося після того, як в деяких областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Читайте також:

Вибухи в Кривому Розі

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Також про вибухи в місті повідомляють і місцеві пабліки.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Перед цим у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що до Кривогу Рогу наближається група ударних дронів.

Повідомлення про БПЛА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Додамо, що сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області.

Також ми писали, що цієї ночі місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні.