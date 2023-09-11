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Вибухи у Кривому Розі: що відомо

11 вересня 2023 07:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибухи у Кривому Розі вранці 11 вересня: що відомо
Вибух в небі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 11 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Це сталося після того, як в деяких областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибухи в Кривому Розі

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул. 

Вибухи в Кривому Розі
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Також про вибухи в місті повідомляють і місцеві пабліки. 

Вибухи в Кривому Розі
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Перед цим у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що до Кривогу Рогу наближається група ударних дронів. 

Вибухи в Кривому Розі
Повідомлення про БПЛА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. 

Додамо, що сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області

Також ми писали, що цієї ночі місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні

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