Вибухи у Кривому Розі вранці 11 вересня: що відомо

Вибухи у Кривому Розі: що відомо
Вранці, 11 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Це сталося після того, як в деяких областях України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вибухи в Кривому Розі
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул.
Також про вибухи в місті повідомляють і місцеві пабліки.
Перед цим у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що до Кривогу Рогу наближається група ударних дронів.
Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
Додамо, що сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області.
Також ми писали, що цієї ночі місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні.