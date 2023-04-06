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Обстрелы Донбасса: россияне убили четырех мирных жителей

6 апреля 2023 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Последствия российских обстрелов Донбасса
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За прошедшие сутки, 5 апреля, российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Обстрелы Донбасса

"Накануне утром россияне обстреляли Алексеево-Дружковку из Ураганов — погибли два человека, ранены четверо. На Волновахском направлении Угледар потерпел авиаудар — без жертв", — говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты обстреляли Марьинку, Красногоровку и Авдеевку.

"На Горловском направлении известно о двух погибших и двух раненых гражданских в Бахмуте — к тотальным разрушениям в городе добавились повреждения детсада, два частных дома и три многоэтажки. В Соледарской общине повреждены четыре многоквартирных дома, два частных дома и магазин в Никифоровке, и еще три дома — в Васюковке. Под обстрелами — окрестности Часовоярской и Торецкой общин", — добавил Кириленко.

На Лисичанском направлении состоялся массированный артобстрел Звановки — повреждены школа, дом культуры, магазин и более 20 частных домов. В Северске повреждены дома на двух улицах.

Последствия россиян

обстрелы Донбасса

обстрелы Донбасса

обстрелы Донбасса

обстрелы Донбасса

обстрелы Донбасса

обстрелы Донбасса

обстрелы Донбасса

Напомним, всего с начала войны от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1459 мирных граждан. Ранения разной степени тяжести получили 3359 мирных жителей Донбасса.

Фото: Павел Кириленко/ Telegram

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