У Торецьку через обстріли окупантів загинули двоє працівників шахти

Внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти

В ніч на 4 квітня у Торецьку, Донецької області внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє працівників шахти. Ще одна працівниця отримала контузію.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Що відомо про трагедію

У ніч на 4 квітня російські окупаційні війська обстріляли Торецьк, що на Донеччині. Унаслідок ракетно-бомбового удару по місцевій вугільній шахті загинули двоє людей.

Ще одна працівниця вугільного підприємства — телефоністка Ольга Микитіна отримала контузію та направлена в лікарню на амбулаторне лікування.

У відомстві також зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти. Електрозабезпечення шахти працює. Тривають роботи з розбору завалів та відновлення роботи шахтного комутатора.

"Російські терористи продовжують обстрілювати з усіх видів озброєння об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. На жаль, втрачаємо найцінніше – наших працівників, героїв енергетичного фронту. Щирі співчуття родинам загиблих працівників шахти, найщиріші побажання швидкого одужання постраждалій", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.