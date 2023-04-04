У Торецьку через обстріли окупантів загинули двоє працівників шахти
В ніч на 4 квітня у Торецьку, Донецької області внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє працівників шахти. Ще одна працівниця отримала контузію.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Що відомо про трагедію
У ніч на 4 квітня російські окупаційні війська обстріляли Торецьк, що на Донеччині. Унаслідок ракетно-бомбового удару по місцевій вугільній шахті загинули двоє людей.
Ще одна працівниця вугільного підприємства — телефоністка Ольга Микитіна отримала контузію та направлена в лікарню на амбулаторне лікування.
У відомстві також зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти. Електрозабезпечення шахти працює. Тривають роботи з розбору завалів та відновлення роботи шахтного комутатора.
"Російські терористи продовжують обстрілювати з усіх видів озброєння об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. На жаль, втрачаємо найцінніше – наших працівників, героїв енергетичного фронту. Щирі співчуття родинам загиблих працівників шахти, найщиріші побажання швидкого одужання постраждалій", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Нагадаємо, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.