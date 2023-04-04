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У Торецьку через обстріли окупантів загинули двоє працівників шахти

4 квітня 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В ніч на 4 квітня у Торецьку, Донецької області внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє працівників шахти. Ще одна працівниця отримала контузію.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Що відомо про трагедію 

У ніч на 4 квітня російські окупаційні війська обстріляли Торецьк, що на Донеччині. Унаслідок ракетно-бомбового удару по місцевій вугільній шахті загинули двоє людей. 

Ще одна працівниця вугільного підприємства — телефоністка Ольга Микитіна отримала контузію та направлена в лікарню на амбулаторне лікування.

У відомстві також зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти. Електрозабезпечення шахти працює. Тривають роботи з розбору завалів та відновлення роботи шахтного комутатора.

"Російські терористи продовжують обстрілювати з усіх видів озброєння об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. На жаль, втрачаємо найцінніше – наших працівників, героїв енергетичного фронту. Щирі співчуття родинам загиблих працівників шахти, найщиріші побажання швидкого одужання постраждалій", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо,  31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.

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