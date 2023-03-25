Обстріли Донеччини: в ОВА розповіли про кількість жертв за останню добу
Росіяни продовжують тероризувати та обстрілювати мирне населення у Донецькій області. Упродовж доби, 24 березня, окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох — поранили.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Обстріли Краматорська
Як відомо, вночі та зранку росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю освітнього закладу та будівлю підприємства. За попередньою інформацією, без жертв.
Донецький напрямок
На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді одна людина загинула в Орлівці та одна людина поранена у Первомайському.
Горлівський напрямок
На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена у Бахмуті. Також одна людина поранена у Часовоярській громаді — у місті пошкоджено щонайменше чотири будинки. У Костянтинівці пошкоджено два будинки та газопровід.
Лисичанський напрямок
На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.
Скільки людей постраждали за добу від російських обстрілів
Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини та поранили ще трьох. Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1431 жителя регіону. Ще 3261 — поранено.
Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області
Нагадаємо, у ніч проти 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум три будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені.