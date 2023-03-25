Обстріли Донеччини: в ОВА розповіли про кількість жертв за останню добу

Наслідки обстрілів у Донецькій області

Росіяни продовжують тероризувати та обстрілювати мирне населення у Донецькій області. Упродовж доби, 24 березня, окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох — поранили.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріли Краматорська

Як відомо, вночі та зранку росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю освітнього закладу та будівлю підприємства. За попередньою інформацією, без жертв.



Донецький напрямок

На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді одна людина загинула в Орлівці та одна людина поранена у Первомайському.

Горлівський напрямок

На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена у Бахмуті. Також одна людина поранена у Часовоярській громаді — у місті пошкоджено щонайменше чотири будинки. У Костянтинівці пошкоджено два будинки та газопровід.

Лисичанський напрямок

На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Скільки людей постраждали за добу від російських обстрілів

Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини та поранили ще трьох. Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1431 жителя регіону. Ще 3261 — поранено.

Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум три будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені.