Обстрелы Донецкой области: в ОВА рассказали о количестве жертв за последние сутки

Последствия обстрелов в Донецкой области

Россияне продолжают терроризировать и обстреливать мирное население в Донецкой области. На протяжении суток, 24 марта, оккупанты убили двух жителей области, еще троих — ранили.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрелы Краматорска

Как известно, ночью и утром россияне нанесли ракетные удары по Краматорску — повреждено админздание образовательного учреждения и здание предприятия. По предварительной информации, без жертв.

Донецкое направление

На Донецком направлении в Очеретинской общине один человек погиб в Орловке и один ранен в Первомайском.

Горловское направление

На Горловском направлении один человек погиб и один ранен в Бахмуте. Также один человек ранен в Часовоярской общине — в городе повреждено по меньшей мере четыре дома. В Константиновке повреждены два дома и газопровод.

Лисичанское направление

На Лисичанском направлении повреждены частные дома на двух улицах в Северске, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.

Сколько человек пострадали в сутки от российских обстрелов

Всего за сутки россияне убили двух жителей Донбасса и ранили еще троих.

В целом с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1431 жителя региона. Еще 3261 ранены.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области

Напомним, в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Повреждены как минимум три дома, котельные и гаражи. Также есть погибшие и раненые.