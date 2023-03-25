Обстрелы Донецкой области: в ОВА рассказали о количестве жертв за последние сутки
Россияне продолжают терроризировать и обстреливать мирное население в Донецкой области. На протяжении суток, 24 марта, оккупанты убили двух жителей области, еще троих — ранили.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Обстрелы Краматорска
Как известно, ночью и утром россияне нанесли ракетные удары по Краматорску — повреждено админздание образовательного учреждения и здание предприятия. По предварительной информации, без жертв.
Донецкое направление
На Донецком направлении в Очеретинской общине один человек погиб в Орловке и один ранен в Первомайском.
Горловское направление
На Горловском направлении один человек погиб и один ранен в Бахмуте. Также один человек ранен в Часовоярской общине — в городе повреждено по меньшей мере четыре дома. В Константиновке повреждены два дома и газопровод.
Лисичанское направление
На Лисичанском направлении повреждены частные дома на двух улицах в Северске, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.
Сколько человек пострадали в сутки от российских обстрелов
Всего за сутки россияне убили двух жителей Донбасса и ранили еще троих.
В целом с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1431 жителя региона. Еще 3261 ранены.
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области
Напомним, в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Повреждены как минимум три дома, котельные и гаражи. Также есть погибшие и раненые.