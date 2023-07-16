Обстріли Херсонщини: Прокудін розповів про російські обстріли, є загибла людина

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram

За минулу добу окупанти випустили понад 40 снарядів по Херсонській області. Внаслідок російської терористичної атаки загинула одна людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Відтак, за минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 415 снарядів по Херсонській області. По Херсону окупанти випустили 10 снарядів.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", — каже Прокудін.

І додає, що російські терористи атакували Бериславський район. Там вони поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративну будівлю, а також магазин та територію складських приміщень.

Внаслідок російської агресії 1 людина загинула.

Повідомлення Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, впродовж 15 липня окупанти здійснили 86 обстрілів з авіації та реактивних систем, а також завдали удару дронами, крилатими та зенітними ракетами по території України.