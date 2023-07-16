Обстріли Херсонщини: Прокудін розповів про російські обстріли, є загибла людина

Обстріли Херсонщини: Прокудін повідомив про загиблого через російські атаки
За минулу добу окупанти випустили понад 40 снарядів по Херсонській області. Внаслідок російської терористичної атаки загинула одна людина.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини
Відтак, за минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 415 снарядів по Херсонській області. По Херсону окупанти випустили 10 снарядів.
"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", — каже Прокудін.
І додає, що російські терористи атакували Бериславський район. Там вони поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративну будівлю, а також магазин та територію складських приміщень.
Внаслідок російської агресії 1 людина загинула.
Нагадаємо, впродовж 15 липня окупанти здійснили 86 обстрілів з авіації та реактивних систем, а також завдали удару дронами, крилатими та зенітними ракетами по території України.