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Обстрелы Херсонщины: Прокудин сообщил о погибшем из-за российских атак

16 июля 2023 08:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обстрелы Херсонщины: Прокудин рассказал о российских обстрелах, есть погибший человек
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Фото: Официальная страница/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки оккупанты выпустили более 40 снарядов по Херсонской области. В результате российской террористической атаки погиб один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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За прошедшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 415 снарядов по Херсонской области. По Херсону оккупанты выпустили 10 снарядов.

"За минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, АГС и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов", — говорит Прокудин.

И добавляет, что русские террористы атаковали Бериславский район. Там они попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание, а также магазин и территорию складских помещений.

В результате российской агрессии 1 человек погиб.

 

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Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, в течение 15 июля оккупанты совершили 86 обстрелов из авиации и реактивных систем, а также нанесли удар дронами, крылатыми и зенитными ракетами по территории Украины.

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