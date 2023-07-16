Війна в Україні: ситуація на фронті станом на 16 липня

Оккупанти обстріллють Україну. Фото: росЗМІ

Розпочалася 507 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти української держави. Впродовж 15 липня окупанти здійснили 86 обстрілів з авіації та реактивних систем, а також завдали удару дронами, крилатими та зенітними ракетами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Обстріли окупантів

Завдяки силам ППО України два ударних безпілотники було знищено.

"Протягом минулої доби російська федерація завдала удару двома іранськими БпЛА типу "Shahed", двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окрім цього, у ніч проти 16 липня російські війська завдали чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. За словами представників Генштабу, інформація щодо наслідків терористичної атаки уточнюється.

Успіхи ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. До того ж завдають ударів по окупантах з артилерії та ведуть контрбатарейну боротьбу.

За останню добу авіація ЗСУ 9 разів вдарила зосередження особового складу противника.

"Нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника", — додають у Генштабі.

Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій для того, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.