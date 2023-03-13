Обстріли Миколаївщини: з'явились перші подробиці атаки

Наслідки обстрілів Миколаївської області

Зранку, 13 березня, окупанти накрили вогнем населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Що відомо

"В наслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., дитину семи років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

За словами Віталія Кіма, внаслідок ворожого обстрілу є руйнування житлових будинків.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 13 березня, зранку російські окупаційні війська завдали удару по Миколаївській області.

Відомо щонайменше про одну загиблу людину, але під завалами обстріляних будинків можуть бути ще постраждалі.