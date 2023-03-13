Обстрелы Николаевской области: появились первые подробности атаки

Последствия обстрелов Николаевской области

Утром, 13 марта, оккупанты накрыли огнем населенный пункт Куцурубской общины. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что известно

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., ребенка семи лет увезла "скорая". Кроме того, два человека получили ранения", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, в результате вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов.

Напомним, накануне сообщалось, что 13 марта утром российские оккупационные войска нанесли удар по Николаевской области.

Известно не менее одного погибшего человека, но под завалами обстрелянных домов могут быть еще пострадавшие.