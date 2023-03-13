ЗСУ знищили уже майже 160 тисяч окупантів: Генштаб назвав втрати рф за добу

Сили оборони України за минулу добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених протягом 12 березня російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані війська рф

За 12 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили вісім танків, п’ять бронемашин та 16 артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 159 800 (+710) осіб ліквідовано;

танків — 3 474 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 6 774 (+5) од.;

артилерійських систем — 2 503 (+16) од.;

РСЗВ — 493 (+0) од.;

засобів ППО — 259 (+0) од.;

літаків — 304 (+0) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 109 (+1);

крилатих ракет — 907 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 354 (+6) од.;

спеціальної техніки — 251 (+9).

Нагадаємо, що станом на 11 березня російські журналісти підтвердили загибель 16 774 своїх військовослужбовців в Україні від початку повномасштабної війни. Зокрема, ЗМІ зафіксували новий рекорд втрат рф за останні тижні.

Фото: Генштаб ЗСУ