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Обстріли не вщухають: в Генштабі розповіли про атаки росіян та успіхи ЗСУ

30 серпня 2023 07:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріли не вщухають: в Генштабі розповіли про атаки росіян та успіхи ЗСУ
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Триває вже 553 доба повномасштабного вторгненння РФ проти України. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села.

В Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках фронту станом на 30 серпня.

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Сіверський та Слобожанський

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів, Зибиного Харківської області. Також окупанти з міномету та артилерії завдали ударів по 25 населених пунктах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Куп'янський напрямок

На цій ділянці фронту армія РФ обстріляла з авіації Першотравневе, Кислівку, Куп’янськ. Мінометних та артилерійських атак зазнали й інші населені пункти Харківщини.

Лиманський напрямок

Противник намагався наступати в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, проте без успіхів. Також окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Луганської та Донецької областей.

Бахмутський напрямок

Там росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області та продовжували завдавати ударів по населених пунктах Донеччини.

"На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, що на Донеччині. Також окупанти обстрілювали населені пункти регіону з різних видів зброї.

Ситуація на півдні

В Запорізькій та Херсонській областях ворог продовжує обстрілювати населені пункти регіонів. Проте ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Скриншот допису
Скриншот допису

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії, ймовірно, повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні. Там всіма силами намагаються піддавати цензурі невдачі на фронті та повідомлення про український прогрес. 

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