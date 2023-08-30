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Обстрелы не утихают: в Генштабе рассказали об атаках россиян и успехах ВСУ

30 августа 2023 07:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрелы не утихают: в Генштабе рассказали об атаках россиян и успехах ВСУ
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Идут уже 553 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села.

В Генштабе рассказали о ситуации по направлениям фронта по состоянию на 30 августа.

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Враг нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Также оккупанты из миномета и артиллерии нанесли удары по 25 населенным пунктам Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Купянское направление

На этом участке фронта армия РФ обстреляла из авиации Первомайское, Кисловку, Купянск. Минометным и артиллерийским атакам подверглись и другие населенные пункты Харьковской области.

Лиманское направление

Противник пытался наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но без успехов. Также оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Луганской и Донецкой областей.

Бахмутское направление

Там россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области и продолжали наносить удары по населенным пунктам Донбасса.

"На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области", говорится в сообщении.

Марьинское направление

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также оккупанты обстреливали населенные пункты региона из разных видов оружия.

Ситуация на юге

В Запорожской и Херсонской областях враг продолжает обстреливать населенные пункты регионов. Однако ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, Министерство обороны России, вероятно, возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине. Там всеми силами пытаются подвергать цензуре неудачи на фронте и сообщения об украинском прогрессе.

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