Обстрелы не утихают: в Генштабе рассказали об атаках россиян и успехах ВСУ
Идут уже 553 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села.
В Генштабе рассказали о ситуации по направлениям фронта по состоянию на 30 августа.
Сиверский и Слобожанский
Враг нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Также оккупанты из миномета и артиллерии нанесли удары по 25 населенным пунктам Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Купянское направление
На этом участке фронта армия РФ обстреляла из авиации Первомайское, Кисловку, Купянск. Минометным и артиллерийским атакам подверглись и другие населенные пункты Харьковской области.
Лиманское направление
Противник пытался наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но без успехов. Также оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Луганской и Донецкой областей.
Бахмутское направление
Там россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области и продолжали наносить удары по населенным пунктам Донбасса.
"На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области", — говорится в сообщении.
Марьинское направление
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также оккупанты обстреливали населенные пункты региона из разных видов оружия.
Ситуация на юге
В Запорожской и Херсонской областях враг продолжает обстреливать населенные пункты регионов. Однако ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, Министерство обороны России, вероятно, возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине. Там всеми силами пытаются подвергать цензуре неудачи на фронте и сообщения об украинском прогрессе.