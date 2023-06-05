Обстріли окупантів та ситуація на оперативних напрямках: зведення Генштабу

Українські військові на бойових позиціях. Фото: Reuters

Окупанти не полишають своєї мети захопити Україну та продовжують вести загарбницьку війну попри масштабні втрати. Для досягнення своїх цілей ворог продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли окупантів

У Генштабі розповіли, що упродовж доби, 4 червня, загарбники завдали ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", — попередили у відомстві.

Яких втрат зазнав ворог

Зазначається, що українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах противника. Українські захисники знищили один ворожий розвідувальний БпЛА.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

Окрім того, 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів.

Через це на Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області як морги, але без належного обладнання.

Ситуація на оперативних напрямках

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень", — розповіли у Генштабі.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних, ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів по десятках селищ Харківської області.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів майже десять населених пунктів Харківщини та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

Мар'їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили усі вісім атак противника в районі міста Мар’їнка.

Шахтарський напрямок

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли п'ятьох населених пунктів Донецької області; 16 Запорізької області та три села Херсонської області.

Нагадаємо, за добу, 4 червня, ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та три десятки різної техніки.