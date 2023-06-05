Обстрелы оккупантов и ситуация на оперативных направлениях: сводка Генштаба

Украинские военные на боевых позициях. Фото: Reuters

Оккупанты не оставляют своей цели захватить Украину и продолжают вести захватническую войну, несмотря на масштабные потери. Для достижения своих целей враг продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в частности, жилых кварталов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантов

В Генштабе рассказали, что в течение суток, 4 июня, захватчики нанесли ракетный и 19 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой", — предупредили в ведомстве.

Какие потери понес враг

Отмечается, что украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские защитники уничтожили один вражеский разведывательный БпЛА.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.

Кроме того, 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, были доставлены двадцатью грузовиками раненых оккупантов.

Из-за этого на Купянском направлении противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области как морги, но без должного оборудования.

Ситуация на оперативных направлениях

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 25 боевых столкновений", — рассказали в Генштабе.

Волынское и Полесское направления

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

Северское и Слобожанское направления

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные, ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы по десяткам поселков Харьковской области.

Купянское направление

На Купянском направлении в течение суток артиллерийских и минометных обстрелов около десяти населенных пунктов Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

Лиманское направление

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Также нанес авиационные удары по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление

На Марьинском направлении ВСУ отразили все восемь атак противника в районе города Марьинка.

Шахтерское направление

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы пяти населенных пунктов Донецкой области; 16 Запорожской области и три села Херсонской области.

Напомним, за сутки, 4 июня, ВСУ ликвидировали более 400 оккупантов и три десятка разной техники.