Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, є постраждалі

Авіабомба ФАБ-250. Фото: google.com

Росіяни не втомлюються завдавати авіаційних ударів по території України. Відтак, сьогодні від керованих авіаційних бомб постраждало місто Торецьк Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Сьогодні, 5 червня, Росія обстріляла місто Торецьк Донецької області. За попередньою інформацією, російська армія нанесла два удари по центру міста з використанням ФАБ-250.

Росіяни скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Фото: Донецька обласна прокуратура

Поранення отримали дві жінки 71 та 64 років, а також 45-річний чоловік. Станом на зараз їх відправили до лікарні, там їм надають першу медичну допомогу. Зазначається, що троє правоохоронців зазнали контузії внаслідок обстрілу.

Від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, приміщення банку та адмінбудівлю.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом поранення шістьох осіб.

Росіяни скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області не вистачає води. Російським загарбникам не вдається забезпечити постачання. До того ж на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню. У ЦНС розповіли, що причина полягає в тому, що адміністрація окупантів розікрала гроші, які було виділено на ремонт.