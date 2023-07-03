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Обстріли Сумщини: влада повідомила про нові жертви

3 липня 2023 23:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріли Сумщини: влада повідомила про нові жертви
Наслідки обстрілу на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом доби 3 липня в Сумській області було зафіксовано 28 обстрілів, із загальною кількістю вибухів, що сягає 170. Вогневі атаки торкнулися Сумської, Миропільської, Білопільської, Юнаківської, Хотинської, Краснопільської, Великописарівської, Шалигінської та Середино-Будської громад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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По Шалигінській громаді було здійснено артилерійський обстріл, який призвів до загибелі двох мирних жителів та поранення одного. Середино-Будська громада зіткнулася із двома мінами, скинутими російськими військами.

Над Миропільською громадою було здійснено пуск ракет з вертольота. У Великописаревській громаді бойовими безпілотниками противника було скинуто ВОГ, а також відмічено обстріл мінометами й з автоматичного гранатомета. Внаслідок одного з обстрілів сталася пожежа у нежитлових будинках.

У Сумському районі зафіксовано ворожі БпЛА типу "Shahed 136", які спричинили шкоду адміністративній будівлі, двом житловим будинкам, семи особистим автомобілям та шкільним приміщенням. Відомо про двох загиблих та 19 поранених.

У Юнаківській громаді зафіксовано мінометні обстріли, внаслідок одного з яких загинув місцевий житель. Були пошкоджені приватні будинки та фермерські споруди. Також російські військові провели артилерійський обстріл, який пошкодив три будинки.

У Білопільській громаді сталося 29 вибухів від мінометних обстрілів. У Хотинській громаді було здійснено мінометні обстріли та артилерійський обстріл.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару Сумам за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Також ми писали, що 18 червня російські окупанти обстріляли з артилерії центральну частину міста Білопілля Сумського району.

 

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