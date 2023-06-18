Окупанти обстріляли Сумську область: загинув хлопчик та його батько

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сьогодні, 18 червня, російські окупанти обстріляли Сумську області. Внаслідок ворожої атаки загинув 4-річний хлопчик та його батько.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Обстріл Сумської області

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Упродовж дня російські окупанти обстрілювали з артилерії центральну частину міста Білопілля Сумського району.

Внаслідок обстрілу РФ загинув 4-річний хлопчик та його тато. Під час атаки вони перебували на вулиці.

Кров на місці обстрілу. Фото: Офіс генерального прокурора

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок, поранених немає.

Також ми писали, що минулої доби російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.