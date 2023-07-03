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Обстрелы Сумщины: власти сообщили о новых жертвах

3 июля 2023 23:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрелы Сумщины: власти сообщили о новых жертвах
Последствия обстрела Сумской области. Фото: Сумская ОВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение суток 3 июля в Сумской области было зафиксировано 28 обстрелов, с общим числом взрывов, достигающим 170. Огневые атаки затронули Сумскую, Миропольскую, Белопольскую, Юнаковскую, Хотинскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую общины.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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По Шалыгинской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел, который привел к гибели двух мирных жителей и ранению одного. Середино-Будская громада столкнулась с двумя минами, сброшенными российскими войсками.

Над Миропольской громадой был осуществлен пуск ракет с вертолета. В Великописаревской громаде боевыми беспилотниками противника были сброшены ВОГ, а также отмечены обстрелы минометами и из автоматического гранатомета. Вследствие одного из обстрелов произошел пожар в нежилых зданиях.

В Сумском районе зафиксированы вражеские БпЛА типа "Shahed 136", вызвавшие ущерб административному зданию, двум жилым домам, семи личным автомобилям и школьным помещениям. Известно о двух погибших и 19 раненых.

В Юнаковской громаде зафиксированы минометные обстрелы, в результате одного из которых погиб местный житель. Были повреждены частные дома и фермерские постройки. Также российские военные провели артиллерийский обстрел, который повредил три дома.

В Белопольской громаде произошло 29 взрывов от минометных обстрелов. В Хотинской громаде были осуществлены минометные обстрелы и артиллерийский обстрел.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Также мы писали, что 18 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии центральную часть города Белополье Сумского района.

 

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