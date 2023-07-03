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Сумы атаковали беспилотники: разрушена часть многоэтажки

3 июля 2023 11:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сумы атаковали беспилотники: разрушена часть многоэтажки
Последствия атаки дронов на Сумы. Фото: "Суспільне Суми"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Об этом сообщило "Суспільне Суми" на своем Telegram-канале.

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Атака дронов на Сумы

Сегодня, 3 июля, российские оккупационные войска атаковали административный центр Сумской области.

Для атаки были использованы дроны-камикадзе.

По информации, предоставленной Новинам.LIVE местными жителями, противовоздушная оборона сбила по меньшей мере два российских беспилотника.

Поврежденная многоэтажка

К сожалению, не обошлось без попаданий на территории Сум.

В центре областного центра была повреждена жилая многоэтажка.

Атака на Сумы
Атака на Сумы

О возможных жертвах среди жильцов дома пока не сообщается.

В Сумах продолжается воздушная тревога.

Городские паблики сообщили, что некоторые улицы в Сумах перекрыли.

В Сумах перекрыли улицы
В Сумах перекрыли улицы

Напомним, 18 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии центральную часть города Белополье Сумского района.

В результате обстрела РФ погибли 4-летний мальчик и его папа. Во время атаки они находились на улице.

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