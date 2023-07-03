Сумы атаковали беспилотники: разрушена часть многоэтажки

Последствия атаки дронов на Сумы. Фото: "Суспільне Суми"

Российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Об этом сообщило "Суспільне Суми" на своем Telegram-канале.

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Атака дронов на Сумы

Сегодня, 3 июля, российские оккупационные войска атаковали административный центр Сумской области.

Для атаки были использованы дроны-камикадзе.

По информации, предоставленной Новинам.LIVE местными жителями, противовоздушная оборона сбила по меньшей мере два российских беспилотника.

Поврежденная многоэтажка

К сожалению, не обошлось без попаданий на территории Сум.

В центре областного центра была повреждена жилая многоэтажка.

Атака на Сумы

О возможных жертвах среди жильцов дома пока не сообщается.

В Сумах продолжается воздушная тревога.

Городские паблики сообщили, что некоторые улицы в Сумах перекрыли.

В Сумах перекрыли улицы

Напомним, 18 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии центральную часть города Белополье Сумского района.

В результате обстрела РФ погибли 4-летний мальчик и его папа. Во время атаки они находились на улице.