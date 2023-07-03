Сумы атаковали беспилотники: разрушена часть многоэтажки
Российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.
Об этом сообщило "Суспільне Суми" на своем Telegram-канале.
Атака дронов на Сумы
Сегодня, 3 июля, российские оккупационные войска атаковали административный центр Сумской области.
Для атаки были использованы дроны-камикадзе.
По информации, предоставленной Новинам.LIVE местными жителями, противовоздушная оборона сбила по меньшей мере два российских беспилотника.
Поврежденная многоэтажка
К сожалению, не обошлось без попаданий на территории Сум.
В центре областного центра была повреждена жилая многоэтажка.
О возможных жертвах среди жильцов дома пока не сообщается.
В Сумах продолжается воздушная тревога.
Городские паблики сообщили, что некоторые улицы в Сумах перекрыли.
Напомним, 18 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии центральную часть города Белополье Сумского района.
В результате обстрела РФ погибли 4-летний мальчик и его папа. Во время атаки они находились на улице.