Обстріли Запоріжжя: окупанти нанесли 87 ударів по населених пунктах
За минулу добу, 8 серпня, окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Поранення отримав 63-річний чоловік.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Обстріли Запоріжжя
Малашко розповів, що від 87 артилерійських обстрілів постраждала територія 20 населених пунктів, зокрема:
- Новоолександрівки,
- Гуляйполя,
- Залізничного,
- Новоандріївки,
- Новодарівки,
- Гуляйпільського,
- Ольгівського,
- Малинівки,
- Чарівного,
- Червоного,
- Білогір'я,
- Левадного,
- Щербаків,
- Малої Токмачки,
- Затишшя,
- Кам'янського,
- Степового,
- П'ятихаток,
- Лобкового.
Окрім того, чотири обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Темирівці й Степовому, а Кам'янське, Лук'янівку та Новодарівку окупанти чотири рази обстріляли з БпЛА. Ще три авіаційні удари військові РФ нанесли по Оріхову та Новодарівці.
Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.
Також ми писали, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи.
Додамо, що поліція встановлює обставини вибуху у багатоквартирному будинку в Полтаві. Внаслідок інциденту було травмовано троє людей.