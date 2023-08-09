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Обстріли Запоріжжя: окупанти нанесли 87 ударів по населених пунктах

9 серпня 2023 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Запоріжжя: окупанти нанесли 87 ударів по населених пунктах
Наслідки обстрілу Запоріжжя у жовтні. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу, 8 серпня, окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Поранення отримав 63-річний чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Малашко розповів, що від 87 артилерійських обстрілів постраждала територія 20 населених пунктів, зокрема:

  • Новоолександрівки,
  • Гуляйполя,
  • Залізничного,
  • Новоандріївки,
  • Новодарівки,
  • Гуляйпільського,
  • Ольгівського,
  • Малинівки,
  • Чарівного,
  • Червоного,
  • Білогір'я,
  • Левадного,
  • Щербаків,
  • Малої Токмачки,
  • Затишшя,
  • Кам'янського,
  • Степового,
  • П'ятихаток,
  • Лобкового.

Окрім того, чотири обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Темирівці й Степовому, а Кам'янське, Лук'янівку та Новодарівку окупанти чотири рази обстріляли з БпЛА. Ще три авіаційні удари військові РФ нанесли по Оріхову та Новодарівці. 

скріншот

Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.

Також ми писали, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи. 

Додамо, що поліція встановлює обставини вибуху у багатоквартирному будинку в Полтаві. Внаслідок інциденту було травмовано троє людей.

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