Обстріли Запоріжжя: окупанти нанесли 87 ударів по населених пунктах

Наслідки обстрілу Запоріжжя у жовтні. Фото: ДСНС

За минулу добу, 8 серпня, окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Поранення отримав 63-річний чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Малашко розповів, що від 87 артилерійських обстрілів постраждала територія 20 населених пунктів, зокрема:

Новоолександрівки,

Гуляйполя,

Залізничного,

Новоандріївки,

Новодарівки,

Гуляйпільського,

Ольгівського,

Малинівки,

Чарівного,

Червоного,

Білогір'я,

Левадного,

Щербаків,

Малої Токмачки,

Затишшя,

Кам'янського,

Степового,

П'ятихаток,

Лобкового.

Окрім того, чотири обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Темирівці й Степовому, а Кам'янське, Лук'янівку та Новодарівку окупанти чотири рази обстріляли з БпЛА. Ще три авіаційні удари військові РФ нанесли по Оріхову та Новодарівці.

Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.

Також ми писали, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи.

Додамо, що поліція встановлює обставини вибуху у багатоквартирному будинку в Полтаві. Внаслідок інциденту було травмовано троє людей.