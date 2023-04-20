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Обстріли Запорізької області: в ОВА повідомили трагічні новини

20 квітня 2023 19:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріли Запорізької області: в ОВА повідомили трагічні новини
Наслідки обстрілу Малої Токмачки 20 квітня 2023 року. Фото: Запорізька обласна прокуратура
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Внаслідок російських обстрілів сьогодні, 20 квітня, загинули двоє мирних жителів Запорізької області. Ще одна людина отримала поранення. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

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Що відомо

"Вбили, травмували, понівечили долі мирних людей — підсумки терористичних ударів по лінії розмежування", — йдеться у повідомленні. 

Посадовець зазначив, що російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї. 

Також, як зазначається у повідомленні, під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. 

"Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", — додав Малашко.

Кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі двох мирних жителів внаслідок обстрілу російськими військовими села на Запоріжжі. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 20 квітня о 14:00 військовослужбовці країни-агресора здійснили обстріл цивільної інфраструктури села Мала Токмачка Пологівського району. Внаслідок влучання на територію подвір’я приватного житлового будинку загинули дві людини. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах, прибудинкова територія, повилітали вікна", — йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, ворог обстріляв село зі своїх позицій з танка.

Чоловік, який загинув внаслідок обстрілу Малої Токмачки 20 квітня 2023 року. Фото: Офіс генпрокурора
Чоловік, який загинув внаслідок обстрілу Малої Токмачки 20 квітня 2023 року. Фото: Офіс генпрокурора
Загибла внаслідок обстрілу жителька Малої Токмачки 20 квітня 2023 року. Фото: Офіс генпрокурора
Загибла внаслідок обстрілу жителька Малої Токмачки 20 квітня 2023 року. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, протягом дня, 18 квітня, російські окупанти тричі обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа. 

Також повідомлялося, що російські окупанти протягом доби, 18 квітня, сто разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області. Відомо про численні руйнування інфраструктури.

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