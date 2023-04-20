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Обстрелы Запорожской области: в ОВА сообщили трагические новости

20 апреля 2023 19:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрелы Запорожской области: в ОВА сообщили трагические новости
Последствия обстрела Малой Токмачки 20 апреля 2023 года. Фото: Запорожская областная прокуратура
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате российских обстрелов сегодня, 20 апреля, погибли двое мирных жителей Запорожской области. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Что известно

"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей — итоги террористических ударов по линии разграничения", — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном подворье.

Также, как отмечается в сообщении, во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей.

"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь", — добавил Малашко.

Уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по факту гибели двух мирных жителей в результате обстрела российскими военными села в Запорожье. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 20 апреля в 14:00 военнослужащие страны-агрессора произвели обстрел гражданской инфраструктуры села Малая Токмачка Пологовского района. В результате попадания на территорию двора частного жилого дома погибли два человека. Взрывной волной и обломками повреждены крыша, придомовая территория окна", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, враг обстрелял село со своих позиций из танка.

Мужчина, погибший в результате обстрела Малой Токмачки 20 апреля 2023 года. Фото: Офис генпрокурора
Мужчина, погибший в результате обстрела Малой Токмачки 20 апреля 2023 года. Фото: Офис генпрокурора
Погибла в результате обстрела жительница Малой Токмачки 20 апреля 2023 года. Фото: Офис генпрокурора
Погибшая в результате обстрела жительница Малой Токмачки 20 апреля 2023 года. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в течение дня 18 апреля российские оккупанты трижды обстреляли город Орехов в Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар.

Также сообщалось, что российские оккупанты в течение суток 18 апреля сто раз обстреляли прифронтовые населенные пункты Запорожской области. Известно о многочисленных разрушениях инфраструктуры.

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