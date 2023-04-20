Обстрелы Запорожской области: в ОВА сообщили трагические новости
В результате российских обстрелов сегодня, 20 апреля, погибли двое мирных жителей Запорожской области. Еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Что известно
"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей — итоги террористических ударов по линии разграничения", — говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном подворье.
Также, как отмечается в сообщении, во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей.
"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь", — добавил Малашко.
Уголовное производство
Правоохранители начали уголовное производство по факту гибели двух мирных жителей в результате обстрела российскими военными села в Запорожье. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 20 апреля в 14:00 военнослужащие страны-агрессора произвели обстрел гражданской инфраструктуры села Малая Токмачка Пологовского района. В результате попадания на территорию двора частного жилого дома погибли два человека. Взрывной волной и обломками повреждены крыша, придомовая территория окна", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, враг обстрелял село со своих позиций из танка.
Напомним, в течение дня 18 апреля российские оккупанты трижды обстреляли город Орехов в Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар.
Также сообщалось, что российские оккупанты в течение суток 18 апреля сто раз обстреляли прифронтовые населенные пункты Запорожской области. Известно о многочисленных разрушениях инфраструктуры.