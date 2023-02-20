Обстрел Херсона: ситуация в регионе 19 февраля

Обстреляли 75 раз, снаряд убил семью: ситуация в Херсонской области за сутки
Враг продолжает обстреливать правобережную Херсонщину каждый день, за сутки 19 февраля оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по региону, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсонщину 75 раз, 9 раз попал под обстрел сам областной центр. Вчера оккупанты попали в село Бургунка, стреляли из Новой Каховки. Во дворе разорвался снаряд, унесший жизни трех человек из семьи. В общей сложности пострадали восемь человек, среди них трое детей" , — сказал Хлань.
По его словам, продолжаются хаотические обстрелы жилых кварталов. Была повреждена высоковольтная линия электропередач и Берислав сейчас без света, ремонтные работы продолжаются.
"Несмотря на то, что враг обстреливает медицинские учреждения, у людей есть возможность воспользоваться медицинской помощью. Работают "Врачи без границ", которые принимают граждан. Можно записаться на прием через сайт военной администрации. После осмотра в случае необходимости можно получить бесплатные лекарства", — добавил Хлань.
Напомним, начальник прессслужбы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там продолжается "отжим" жилых помещений, грабежи, исчезновение людей, изнасилование, киднепинг и тому подобное.