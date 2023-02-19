Військовий розповів про свавілля окупантів та злочини проти цивільних на лівому березі Херсона
Начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації міста.
Про це Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону.
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"Найгірше на лівому березі — це те, що там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації Херсона. Взагалі, слід зазначити, що навіть самі росіяни під час окупації Херсона, видали наказ згідно з яким — без потреби в місто Херсон їхні військові заїхати не могли, тому що їм треба було тримати "марку асвабадітєлєй". На відміну від населених пунктів, які поза межами міста і там, як завжди, відбувається одне й те саме", — розповів Плетенчук.
За його словами, на лівому березі Херсонської області продовжується "віджим" житлових приміщень, грабунки, зникнення людей, зґвалтування, кіднепінг й тому подібні речі.
Нагадаємо, ДБР спіймала херсонського зрадника, який працював на російських окупантів на залізниці. Колаборант допомагав відновити сполучення між Херсоном і Кримом.
Також ми писали, що на базу відпочинку "Чайка", що у Лазурному, окупанти завезли близько 200 військовослужбовців росгвардії. Вони мають проводити посилені контрдиверсійні заходи на окупованій Херсонщині.