Очільник Нікопольського району зробив тривожну заяву про воду в місті

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Фото: Nikopol News

У Нікополі та Нікопольському районі починають економити воду. Влада домовляється з АТБ про завезення у крамниці додаткових об’ємів питної води.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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Економити воду

Євген Євтушенко заявив, що в місті Нікополь та Нікопольському районі оголошено режим жорсткої економії води.

Йдеться як про питну, так і про технічну воду.

Робити запаси

Зараз обласна влада намагається домовитися із мережею супермаркетів АТБ щодо завезення додаткових об’ємів питної води у всі крамниці на території Нікопольського району.

"Хто має можливість — продовжуйте робити запаси води", — закликав земляків голова Нікопольської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів уже виділив кошти на будівництво водогону до Нікополя, аби компенсувати втрату води, яку місто отримувало із знищеного росіянами Каховського водосховища.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.