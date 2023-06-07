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Глава Никопольского района сделал тревожное заявление о воде в городе

7 июня 2023 11:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Никопольского района сделал тревожное заявление о воде в городе
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Фото: Nikopol News
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Никополе и Никопольском районе начинают экономить воду. Власти договариваются с АТБ о завозе в магазин дополнительных объемов питьевой воды.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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Экономить воду

Евгений Евтушенко заявил, что в городе Никополь и Никопольском районе объявлен режим жесткой экономии воды.

Речь идет как о питьевой, так и о технической воде.

Делать запасы

Сейчас областные власти пытаются договориться с сетью супермаркетов АТБ о завозе дополнительных объемов питьевой воды во все магазины на территории Никопольского района.

"Кто имеет возможность — продолжайте делать запасы воды", — призвал земляков глава Никопольской районной военной администрации.

Напомним, что Кабинет министров уже выделил средства на строительство водопровода в Никополь, чтобы компенсировать потерю воды, которую город получал из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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