Глава Никопольского района сделал тревожное заявление о воде в городе
В Никополе и Никопольском районе начинают экономить воду. Власти договариваются с АТБ о завозе в магазин дополнительных объемов питьевой воды.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Экономить воду
Евгений Евтушенко заявил, что в городе Никополь и Никопольском районе объявлен режим жесткой экономии воды.
Речь идет как о питьевой, так и о технической воде.
Делать запасы
Сейчас областные власти пытаются договориться с сетью супермаркетов АТБ о завозе дополнительных объемов питьевой воды во все магазины на территории Никопольского района.
"Кто имеет возможность — продолжайте делать запасы воды", — призвал земляков глава Никопольской районной военной администрации.
Напомним, что Кабинет министров уже выделил средства на строительство водопровода в Никополь, чтобы компенсировать потерю воды, которую город получал из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.
Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.