Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога
Українські артилеристи показали, як нищать російських окупантів. Крім того, вони самі оцінили свій удар по ворогу.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
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"Артилеристи одеської бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського роблять свою роботу не лише професійно, але із почуттям гумору. Цього разу "боги війни" виступили суддями, які оцінили свою ж роботу з ліквідації противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж доби, 2 лютого, ЗСУ уразили три райони зосередження окупантів та відбили атаки ворога в десяти населених пунктах Донецької та Луганської областей.
Також ми писали, що минулої доби, 3 лютого, Збройні сили України ліквідували 720 російських окупантів. Загалом від початку війни українські захисники ліквідували 130 590 російських солдатів.