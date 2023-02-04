Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

ВСУ продолжают уничтожать врага

Украинские артиллеристы показали, как уничтожают российских оккупантов. Кроме того, они сами оценили свой удар по врагу.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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"Артиллеристы одесской бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Остроградского делают свою работу не только профессионально, но с чувством юмора. На этот раз "боги войны" выступили судьями, которые оценили свою работу по ликвидации противника", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток, 2 февраля, ВСУ поразили три района сосредоточения оккупантов и отбили атаки врага в десяти населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что за прошедшие сутки, 3 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 720 российских оккупантов. Всего с начала войны украинские защитники ликвидировали 130 590 российских солдат.