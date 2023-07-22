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"Один із кращих": військові показали танк Challenger 2 в роботі

22 липня 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Один із кращих": військові показали танк Challenger 2 в роботі
Військовий поряд із танком Challenger 2. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Один із кращих сучасних танків у світі Challenger 2 є на озброєнні в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України. Вони показали, як він виконує свою роботу на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Танк Challenger 2

За словами військового, британський танк Challenger 2 використовується з 1991 року. Прохідність цієї військової техніки чудова, а вогнева потужність — до 10 км. Танк має нічний приціл та лазерний далекомір, які неабияк допомагають військовим. 

Військовий каже, що "характер" Challenger 2 стальний. Танк має непробивну броню. Екіпаж складається із чотирьох військових. 

"Переваги в тому, що він може виїхати на позицію, прицілитися у ворога, вдарити та максимально швидко повернутися назад", — каже воїн.

Максимальна швидкість танку — 60 км. Захисник схарактеризував точність Challenger 2 як 10/10. 

Ця військова техніка має кулемет британського виробництва. Його дальність — до 3 км.

"Захищені цим танком дуже добре. Я в захваті від нього", — наголосив військовий.

Нагадаємо, загальна кількість втрат російських окупантів станом на 22 липня становить 241 тисячу осіб. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини та артилерійські системи.

Також ми писали, що бійці Збройних сил ЗСУ продовжують боротьбу проти російських окупантів. Генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військові працюють зі скидами.

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