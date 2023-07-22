"Один із кращих": військові показали танк Challenger 2 в роботі

Військовий поряд із танком Challenger 2. Фото: скриншот з відео

Один із кращих сучасних танків у світі Challenger 2 є на озброєнні в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України. Вони показали, як він виконує свою роботу на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Танк Challenger 2

За словами військового, британський танк Challenger 2 використовується з 1991 року. Прохідність цієї військової техніки чудова, а вогнева потужність — до 10 км. Танк має нічний приціл та лазерний далекомір, які неабияк допомагають військовим.

Військовий каже, що "характер" Challenger 2 стальний. Танк має непробивну броню. Екіпаж складається із чотирьох військових.

"Переваги в тому, що він може виїхати на позицію, прицілитися у ворога, вдарити та максимально швидко повернутися назад", — каже воїн.

Максимальна швидкість танку — 60 км. Захисник схарактеризував точність Challenger 2 як 10/10.

Ця військова техніка має кулемет британського виробництва. Його дальність — до 3 км.

"Захищені цим танком дуже добре. Я в захваті від нього", — наголосив військовий.

Нагадаємо, загальна кількість втрат російських окупантів станом на 22 липня становить 241 тисячу осіб. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини та артилерійські системи.

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