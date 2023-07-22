"Один из лучших": военные показали танк Challenger 2 в работе
Один из лучших современных танков в мире Challenger 2 находится на вооружении в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины. Они показали, как он выполняет свою работу на фронте.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Танк Challenger 2
По словам военного, британский танк Challenger 2 используется с 1991 года. Проходимость этой военной техники отличная, а огневая мощность — до 10 км. Танк имеет ночной прицел и лазерный дальномер, которые помогают военным.
Военный говорит, что "характер" Challenger 2 стальной. Танк имеет непробиваемую броню. Экипаж состоит из четырех военных.
"Преимущества в том, что он может выехать на позицию, прицелиться во врага, ударить и максимально быстро вернуться назад", — говорит воин.
Максимальная скорость танка — 60 км. Защитник охарактеризовал точность Challenger 2 как 10/10.
Эта военная техника имеет пулемет британского производства. Его дальность — до 3 км.
"Защищены этим танком очень хорошо. Я в восторге от него", — подчеркнул военный.
Напомним, общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.
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