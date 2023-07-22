"Один из лучших": военные показали танк Challenger 2 в работе

Военный рядом с танком Challenger 2. Фото: скриншот из видео

Один из лучших современных танков в мире Challenger 2 находится на вооружении в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины. Они показали, как он выполняет свою работу на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Танк Challenger 2

По словам военного, британский танк Challenger 2 используется с 1991 года. Проходимость этой военной техники отличная, а огневая мощность — до 10 км. Танк имеет ночной прицел и лазерный дальномер, которые помогают военным.

Военный говорит, что "характер" Challenger 2 стальной. Танк имеет непробиваемую броню. Экипаж состоит из четырех военных.

"Преимущества в том, что он может выехать на позицию, прицелиться во врага, ударить и максимально быстро вернуться назад", — говорит воин.

Максимальная скорость танка — 60 км. Защитник охарактеризовал точность Challenger 2 как 10/10.

Эта военная техника имеет пулемет британского производства. Его дальность — до 3 км.

"Защищены этим танком очень хорошо. Я в восторге от него", — подчеркнул военный.

Напомним, общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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