Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати російської армії на 22 липня: оновлені дані Генштабу arrow

Втрати російської армії на 22 липня: оновлені дані Генштабу

22 липня 2023 08:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Втрати російської армії на 22 липня: оновлені дані Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Загальна кількість втрат російських окупантів станом на 22 липня становить 241 тисячу осіб. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини та артилерійські системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян за добу

Протягом 21 липня українські воїни знищили близько 640 окупантів.

Крім того, росіяни втратили 7 танків, 16 бронемашин, 19 артилерійських систем, 11 безпілотників та 14 одиниць автомобільної техніки.

Втрати російської армії за час повномасштабної війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 140 (+7) од;
  • бойових броньованих машин — 8 096 (+16) од;
  • артилерійських систем — 4 629 (+19) од;
  • РСЗВ — 693 (+1) од;
  • засоби ППО — 448 (+8) од;
  • літаків — 315 (+0) од;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 944 (+11);
  • крилаті ракети — 1 298 (+0);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 159 (+14) од;
  • спеціальна техніка — 691 (+5).
Можливо, це зображення (текст
Втрати російської армії на 22 липня 2023 року
Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, вночі РФ знову вдарила по Україні. Також упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень на передовій, однак ЗСУ продовжують контрнаступати, за день завдавши 14 ударів по окупантах, а також по їхніх ЗРК.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз