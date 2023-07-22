Втрати російської армії на 22 липня: оновлені дані Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальна кількість втрат російських окупантів станом на 22 липня становить 241 тисячу осіб. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини та артилерійські системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом 21 липня українські воїни знищили близько 640 окупантів.

Крім того, росіяни втратили 7 танків, 16 бронемашин, 19 артилерійських систем, 11 безпілотників та 14 одиниць автомобільної техніки.

Втрати російської армії за час повномасштабної війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано;

танків — 4 140 (+7) од;

бойових броньованих машин — 8 096 (+16) од;

артилерійських систем — 4 629 (+19) од;

РСЗВ — 693 (+1) од;

засоби ППО — 448 (+8) од;

літаків — 315 (+0) од;

гелікоптерів — 310 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 944 (+11);

крилаті ракети — 1 298 (+0);

кораблі /катери — 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 159 (+14) од;

спеціальна техніка — 691 (+5).

Втрати російської армії на 22 липня 2023 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, вночі РФ знову вдарила по Україні. Також упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень на передовій, однак ЗСУ продовжують контрнаступати, за день завдавши 14 ударів по окупантах, а також по їхніх ЗРК.