Війна в Україні — бійці 35 бригади одним дроном знищили танк росіян

Знищення російського танка. Фото: скриншот з відео

Бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського за допомогою одного ударного дрона знищили російський танк. Екіпаж намагався втекти, але українські воїни теж його ліквідували.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ у вівторок, 17 вересня, та показали відповідне відео.

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Знищення російського танка

⁨⁩У СтратКомі розповіли, що одним ударним дроном українські воїни знищили російський танк. Після цього військові ліквідували екіпаж бойової машини, який розбігся й намагався заховатись у закинутій будівлі.

"Блискуча бойова робота 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського", — йдеться у повідомленні.