Война в Украине — бойцы 35 бригады одним дроном уничтожили танк россиян

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот с видео

Бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью одного ударного дрона уничтожили российский танк. Экипаж пытался сбежать, но украинские воины тоже его ликвидировали.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ во вторник, 17 сентября, и показали соответствующее видео.

Читайте также:

Уничтожение российского танка

В СтратКоми рассказали, что одним ударным дроном украинские воины уничтожили российский танк. После этого военные ликвидировали экипаж боевой машины, который разбежался и пытался спрятаться в заброшенном здании.

"Блестящая боевая работа 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского", — говорится в сообщении.