Офіс Президента уточнив дані про обстріл Костянтинівки: зросла кількість жертв

Наслідки обстрілу Костянтинівки 2 квітня

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по місту Костянтинівка на Донеччині зросла до шести. Також відомо про вісьмох поранених.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Руйнування

За інформацією Єрмака, ворог завдав два удари ракетами С-300 та здійснив чотири залпи з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі.

Уточнені дані про кількість жертв та поранених

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла до шести.

Як повідомив Єрмак, внаслідок обстрілу Костянтинівки поранено вісім осіб – у них осколкові поранення.

Офіс генпрокурора повідомляє, що у Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних мешканців – троє жінок та троє чоловіків. Ще восьмеро громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зруйновані багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди і автомобілі.

Також у прокуратурі повідомили про обстріл міста Торецьк на Донеччині. Вночі у Торецьку снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом.

Прокуратура також оприлюднила нові фото наслідків обстрілу Костянтинівки і Торецька 2 квітня.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли центр міста Костянтинівка на Донеччині. Раніше повідомлялося про трьох загиблих внаслідок атаки.