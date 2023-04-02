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Офис Президента уточнил данные об обстреле Константиновки: возросло количество жертв

2 апреля 2023 13:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Последствия обстрела Константиновки 2 апреля
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Число погибших в результате атаки россиян по городу Константиновка Донецкой области возросло до шести. Также известно о восьми раненых.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Разрушения

По информации Ермака, враг нанес два удара ракетами С-300 и совершил четыре залпа из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, три автомобиля.

Уточненные данные о количестве жертв и раненых

Известно, что число погибших в результате атаки возросло до шести.

Как сообщил Ермак, в результате обстрела Константиновки ранены восемь человек — у них осколочные ранения.

Офис генпрокурора сообщает, что в Константиновке в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей – три женщины и три мужчины. Еще восемь граждан получили ранения разной степени тяжести. Разрушены многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.

Также в прокуратуре сообщили об обстреле города Торецк в Донецкой области. Ночью в Торецке снаряды оккупантов попали в многоэтажное здание и повредили коммуникации, в результате чего один человек получил ранения и еще трое отравились угарным газом.

Прокуратура также обнародовала новые фото последствий обстрела Константиновки и Торецка 2 апреля.

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Последствия обстрела Донецкой области 2 апреля 2023

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли центр города Константиновка Донецкой области. Ранее сообщалось о трех погибших в результате атаки.

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