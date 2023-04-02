Росіяни атакували центр Костянтинівки: загинули люди, є руйнування
У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапив центр міста, троє людей загинули.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Наслідки атаки
Голова обласної адміністрації повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Також відомо про шістьох постраждалих.
"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці", — розповів він.
За словами Кириленка, численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.
"Наразі постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція", — додав він.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також показав фото та відео руйнувань внаслідок атаки по Костянтинівці.
Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці. Внаслідок удару по пункту незламності загинуло три людини, ще двоє були поранені.
Також повідомлялося, що 1 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Противник завдав ракетного авіаудару. Одна ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю, а друга — в інфраструктурний об'єкт.