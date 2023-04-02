Росіяни атакували центр Костянтинівки: загинули люди, є руйнування

Наслідки обстрілу Костянтинівки 2 квітня

У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапив центр міста, троє людей загинули.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Наслідки атаки

Голова обласної адміністрації повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Також відомо про шістьох постраждалих.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці", — розповів він.

За словами Кириленка, численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

"Наразі постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція", — додав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також показав фото та відео руйнувань внаслідок атаки по Костянтинівці.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці. Внаслідок удару по пункту незламності загинуло три людини, ще двоє були поранені.

Також повідомлялося, що 1 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Противник завдав ракетного авіаудару. Одна ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю, а друга — в інфраструктурний об'єкт.