Офіцер США Ден Райс розповів, скільки солдатів щомісяця втрачає рф

Щомісяця армія рф втрачає близько 25 тисяч солдатів

Кремлівський диктатор володимир путін намагається захопити Україну. Однак його армія зазнає невдач, і на фронті щомісяця гине близько 25 тисяч російських окупантів.

Про це в інтерв'ю NV розповів радник головнокомандувача ЗСУ американський офіцер Ден Райс.

Деталі

Офіцер США Ден Райс вважає, що Бахмут — це місце куди російські війська прийшли вмирати, адже путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

"Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", — заявив Райс.

Радник Залужного розповів, що за місяць українська армія ліквідовує близько 25 тисяч солдат, окрім того, 75 тисяч на місяць — це поранені.

"Усі найкращі підрозділи російської армії знищуються. Жахливий час для атаки. Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції", — наголосив Райс.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за минулу добу, 22 березня, українські бійці знищили понад 600 окупантів і десятки одиниць техніки рф.