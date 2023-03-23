Офицер США Дэн Райс рассказал, сколько солдат ежемесячно теряет рф

Ежемесячно армия рф теряет около 25 тысяч солдат

Кремлевский диктатор владимир путин пытается захватить Украину. Однако его армия терпит неудачу, и на фронте ежемесячно погибает около 25 тысяч российских оккупантов.

Об этом в интервью NV рассказал советник главнокомандующего ВСУ американский офицер Дэн Райс.

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Офицер США Дэн Райс считает, что Бахмут — это место куда российские войска пришли умирать, ведь путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", — заявил Райс.

Советник Залужного рассказал, что за месяц украинская армия ликвидирует около 25 тысяч солдат, кроме того, 75 тысяч в месяц — это раненые.

"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются. Ужасное время для атаки. Поэтому, когда придет правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции", — подчеркнул Райс.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за минувшие сутки, 22 марта, украинские бойцы уничтожили более 600 оккупантов и десятки единиц техники россии.