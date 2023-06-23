Офицер ВСУ назвал ключевые преимущества Сил обороны перед врагом

Военный ВСУ. Фото: google.com.

Украинская армия без остановки продолжает уничтожать врага на поле битвы и преуспевать по всем фронтам. Все благодаря инновационным подходам к ведению боевых действий.

Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в интервью для OBOZREVATEL.

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На вопрос журналистов, что, по мнению офицера, наибольшее преимущество украинских Сил обороны по сравнению с армией оккупанта, "Штирлиц" ответил, что современные и модернизированные подходы во введении войны.

"Первое – это современные и креативные подходы руководящего состава к ведению боевых действий. Второе – невероятная сила духа украинских воинов. Вчера я как раз вручал награды нескольким бойцам. Они – настоящие Герои! У меня нет слов, чтобы рассказать о своих ощущениях. Украинская армия применяет. современные креативные решения. Они отрабатывались во время войны. Мы имеем также и свои эффективные методы ведения войны – конечно, не советские методы и даже не методы, заимствованные у западных партнеров. Сейчас мы можем говорить о ноу-хау украинского современного войска", — сказал офицер ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что украинская армия не устает уничтожать врага на фронте . Одним из самых ожесточенных направлений является Бахмутское. По сети ширится видео ювелирной работы украинского снайпера по оккупантам.

На Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают русских окупантов.