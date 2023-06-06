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Офіцер ЗСУ сказав, хто стоїть за підривом Каховської ГЕС

6 червня 2023 13:48
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, кому вигідний підрив Каховської ГЕС
Так виглядає підірвана Каховська ГЕС. Фото: t.me/pgo_gov_ru
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Ініціаторами підриву дамби Каховської ГЕС могли стати співробітники ФСБ Росії. Не виключено, що це робилося серед іншого для того, аби посунути з посади військове керівництво РФ в обличчі міністра оборони Сергія Шойгу.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник
Петро Черник. Фото: УФОТО

"Якщо до цього підходити з раціональної точки зору, то я не можу пояснити їхні дії суто у воєнній компоненті", — сказав Черник.

Адже Лівий берег Дніпра  пояснив він, — їхній, він — значно нижчий, вони там окопалися. 

"За великим рахунком, вони прострелили собі ногу, тому що потік води іде більше до їхніх оборонних позицій, а не до наших", — зазначив офіцер.

"Можливо, це — дуже глибока конспірологічна теорія, — припустив Черник, — але ФСБ у такий спосіб підставляє Шойгу. Адже його будуть робити винуватцем за те, що він не може впоратися з воєнною операцією в Україні". 

Тобто, за словами експерта, у знищенні дамби може бути залучений класичний КДБістський підхід, мовляв, дивіться, він — не впорався, а українці не відомо як зуміли підібратися до греблі і підірвати її. 

"А те, що вони все будуть на нас вішати, — факт", — запевнив полковник ЗСУ.

Що сталося з Каховською ГЕС

Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

Як повідомили фахівці "Укренерго", станція відновленню не підлягає.

"Станом на 09:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", — пише Укргідроенерго.

Що буде з контрнаступом ЗСУ

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.

 

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