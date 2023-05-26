Чи зможуть росіяни після Бахмуту атакувати нові міста Донбасу

Російські окупанти пересуваються на бронетехніці. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська після шалених втрат у боях за захоплення Бахмута навряд чи будуть здатні рушити далі на захоплення інших навколишніх міст-фортець Донбасу. Ними є Слов'янськ і Костянтинівка.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник. Фото: УФОТО

"Бахмут дійсно став свого роду психологічним пунктом — там було покладено так багато людей, що вони зупинитися не могли", — сказав Черник.

За його словами, оборона цього міста є елементом стратегічного задуму українського командування.

"Цей задум — обдуманий, він — коректний, він — якісний", — зазначив Черник.

При цьому він додав: "А чи вони зуміють наростити у найближчі тижні та місяці таке угруповання, щоб дати бій за наступну міську конгломерацію (Слов'янськ і Костянтинівка. — Ред.), то це насправді дуже сумнівно".

Що відбувається в Бахмуті

Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.

Нагадаємо, українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

За словами речника Оперативного командування "Схід" Сергія Череватого, дуже важливим, ключовим моментом Бахмутської оборони є знищення ПВК "Вагнер", найбоєздатнішої частини окупаційних військ.