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Офицер ВСУ сказал, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС

6 июня 2023 13:48
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, кому выгоден подрыв Каховской ГЭС
Так выглядит взорванная Каховская ГЭС. Фото: t.me/pgo_gov_ru
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Инициаторами взрыва дамбы Каховской ГЭС могли стать сотрудники ФСБ России. Не исключено, что это делалось среди прочего с тем, чтобы сместить с должности военное руководство РФ в лице министра обороны Сергея Шойгу.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник. Фото: УФОТО

"Если к этому подходить с рациональной точки зрения, то я не могу объяснить их действия сугубо в военном компоненте" сказал Черник.

Ведь Левый берег Днепра объяснил он, их, он значительно ниже, они там окопались.

"По большому счету они прострелили себе ногу, потому что поток воды идет больше к их оборонным позициям, а не к нашим", — отметил офицер.

"Возможно, это очень глубокая конспирологическая теория, предположил Черник, — но ФСБ таким образом подставляет Шойгу. Ведь его будут делать виновником за то, что он не может справиться с военной операцией в Украине".

То есть, по словам эксперта, в уничтожении дамбы может быть задействован классический КГБистский подход, мол, смотрите, он не справился, а украинцы неизвестно как сумели подобраться к плотине и взорвать ее.

"А то, что они все будут на нас вешать — факт", заверил полковник ВСУ.

Что произошло с Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена.

Как сообщили специалисты "Укрэнерго", станция восстановлению не подлежит.

"По состоянию на 09:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления", пишет Укргидроэнерго.

Что будет с контрнаступлением ВСУ

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.

 

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