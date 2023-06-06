Стало известно, кому выгоден подрыв Каховской ГЭС

Офицер ВСУ сказал, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС
Инициаторами взрыва дамбы Каховской ГЭС могли стать сотрудники ФСБ России. Не исключено, что это делалось среди прочего с тем, чтобы сместить с должности военное руководство РФ в лице министра обороны Сергея Шойгу.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
"Если к этому подходить с рациональной точки зрения, то я не могу объяснить их действия сугубо в военном компоненте", — сказал Черник.
Ведь Левый берег Днепра объяснил он, их, он значительно ниже, они там окопались.
"По большому счету они прострелили себе ногу, потому что поток воды идет больше к их оборонным позициям, а не к нашим", — отметил офицер.
"Возможно, это очень глубокая конспирологическая теория, — предположил Черник, — но ФСБ таким образом подставляет Шойгу. Ведь его будут делать виновником за то, что он не может справиться с военной операцией в Украине".
То есть, по словам эксперта, в уничтожении дамбы может быть задействован классический КГБистский подход, мол, смотрите, он не справился, а украинцы неизвестно как сумели подобраться к плотине и взорвать ее.
"А то, что они все будут на нас вешать — факт", — заверил полковник ВСУ.
Что произошло с Каховской ГЭС
Ночью 6 июня российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена.
Как сообщили специалисты "Укрэнерго", станция восстановлению не подлежит.
"По состоянию на 09:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления", — пишет Укргидроэнерго.
Что будет с контрнаступлением ВСУ
По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.